Белозеров: реализация планов РЖД на Дальнем Востоке ожидается в течение пяти лет

РЖД планирует осуществить ряд проектов на Дальнем Востоке. На площадках Восточного экономического форума стало известно, что реализация будет протекать в срок до пяти лет.

Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову в рамках мероприятия задали вопрос, застанет ли нынешнее поколение глобальные изменения в железнодорожном секторе или это будет касаться уже недалекого, но будущего.

«Все возможности точно застанет наше поколение. Я уже сказал, что реализация всех планов должна протекать в сроки до пяти лет», — ответил Белозеров.

Рост объемов рынка РЖД, по его словам, будет большим. Изменения можно будет заметить уже в ближайшее время, передает слова гендиректора компании корреспондент «Политики сегодня».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в смешанном формате. Мероприятие будет длиться до 4 сентября включительно. Сегодня ожидается выступление российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии.