Дегтярев призвал инвесторов немедленно вложиться в развитие Хабаровского края

Всем инвесторам необходимо в кратчайшие сроки вложить средства в развитие Хабаровского края, «пока еще не поздно». Такое заявление сделал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Соответствующее заявление политик сделал, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. По словам Дегтярева, инвестировать в край необходимо немедленно, поскольку для этого «еще есть места». Врио губернатора подчеркнул, что в регионе также «все идет по плану» и находится под полным контролем.

«Уважаемые инвесторы, все свои доллары, юани, йены, рубли несите и вкладывайте в Хабаровский край, пока еще не поздно. У нас еще есть места. И все идет по плану», — передает слова Дегтярева корреспондент «Политики Сегодня».

В Хабаровском крае через две недели стартуют выборы губернатора. На сегодняшний день в списке кандидатов числятся Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Бабек Мамедов (фракция «Родина») и Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).