Матыцин допустил возможность проведения Олимпиады во Владивостоке

Приморский край и Владивосток вполне могут принять на своей территории участников Универсиады или Олимпийских игр. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Он выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Мероприятие проходит со 2 по 4 сентября. Среди участников высокопоставленные чиновники, форум также посетит президент России Владимир Путин. Матыцин оценил возможность проведения крупных международных соревнований на Дальнем Востоке, передает передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Приморский край и Владивосток имеют все возможности для проведения таких соревнований, как Универсиада и Олимпийские игры», — заявил Матыцин.

Генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко, также участвующий в форуме, назвал Владивосток красивейшим городом, от которого захватывает дух. Он уверен, что при системном подходе город можно сделать еще лучше.