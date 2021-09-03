Забита первая свая нового терминала аэропорта Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в Восточном экономическом форуме. Глава региона рассказал о ходе строительства нового терминала аэропорта.

Восточный экономический форум проводится со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Площадкой выбран кампус Дальневосточного федерального университета. Мероприятия проходят в смешанном формате.

«Позавчера забили первую сваю нового терминала аэропорта. Турецкий подрядчик обещал завершить проект за 18 месяцев. Милости просим в 2023 году лететь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Хабаровск», — передает слова Дегтярева корреспондент «Политики сегодня».

Через две недели в Хабаровском крае стартуют выборы губернатора региона. Врио главы Михаил Дегтярев зарегистрирован как кандидат от партии ЛДПР, Марина Ким от «Справедливой России — Патриоты — За правду», Бабек Мамедов от «Родины» и Владимир Парфенов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».