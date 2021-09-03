Дегтярев планирует увеличить региональный валовый продукт Хабаровского края

Валовый региональный продукт (ВРГ) Хабаровского края может увеличиться вдвое за ближайшие семь лет. Такие цели поставил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Изначально добиться этих показателей планировалось за десять лет. Однако, по словам Дегтярева, краевые власти решили справиться с этой задачей быстрее. Об этом врио губернатора заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент «Политики сегодня».

«Все говорят восточный полигон, БАМ. Что такое БАМ? Конечные порты БАМа это Хабаровский край — Советская Гавань и Ванино. Все эти деньги останутся в краевом бюджете. Ставим себе задачу за семь лет увеличить валовый региональный продукт вдвое», — отметил Дегтярев.

Через две недели в Хабаровском крае стартуют губернаторские выборы. На должность главы региона претендуют кандидаты от четырех партий. ЛДПР представляет Михаил Дегтярев, от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвигается Марина Ким, кандидатом от «Родины» выступает Бабек Мамедов, а «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» представляет Владимир Парфенов.