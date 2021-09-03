«Достроен первый этап»: Белозеров сообщил о строительстве Восточного полигона

Восточный полигон является самым узким отрезком на сети РЖД, что сокращает поставки в дальневосточные районы. О модернизации объекта рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Масштабы поставок, по словам директора по портовым и железнодорожным проектам «УГМК» Ирины Ольховской, во много раз превосходят пропускные способности Восточного полигона. Несмотря на немалые инвестиции в модернизацию объекта, проект развития реализуется уже восемь лет из-за переориентации средств.

На итоговом заседании правления РЖД было запланировано завершить первый этап модернизации дорог Восточного полигона к концу этого года. Гендиректор Российских железных дорог сообщил о достигнутой цели, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Всегда первична инфраструктура, а уже потом проект. Абсолютно четко, и президент говорил об этом вчера, мы опаздываем по срокам. Была масса объективных вопросов, но на нужный темп мы вышли только совсем недавно. Достроен первый этап, сейчас входим во второй этап», — сообщил Белозеров.

В этом же году планируется завершить и второй этап строительства. Правительством уже утвержден паспорт федерального объекта. Гендиректор РЖД добавил, что в этом году необходимо ввести в эксплуатацию 115 участков дороги.