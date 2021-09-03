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Предприятия Хабаровского края могут рассчитывать на льготы от властей региона

Предприятия Хабаровского края могут рассчитывать на льготы от властей региона

Компании, которые перерабатывают 90% сырья, могут рассчитывать на льготы. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он выступил на сессии «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов» на Восточном экономическом форме во Владивостоке, который проходит со 2 по 4 сентября 2021 года. Глава Хабаровского края отчитался о работе властей по поддержке предпринимателей и инвесторов, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Даем льготы многим предприятиям при условии увеличения уровня переработки сырья до 90%. Помогаем инвесторам разрабатывать проект порта Эльга и в принципе тихоокеанской железной дороги. Это будущее Хабаровского края на пять-восемь лет», — сообщил Дегтярев.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 19 сентября 2021 года. За пост главы региона поборются четыре кандидата — Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Бабек Мамедов («Родина»), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).