Чубайс заявил о провале стратегии развития угольной промышленности в России

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Одним из спикеров выступил генеральный директор «Российской корпорации нанотехнологий» Анатолий Чубайс.

Стратегия развития угольной промышленности подразумевает полное обновление производственных мощностей и создание новых производственных комплексов, в том числе и на Дальнем Востоке. Но по мнению Анатолия Чубайса, эта программа провалилась в России.

«Угольная промышленность, стратегия развития отрасли в России, развалилась», — передает слова гендиректора «Российской корпорации нанотехнологий» корреспондент «Политики сегодня».

Восточный экономический форум начал работу 2 сентября во Владивостоке. Площадкой выбран кампус Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в 2021 году является обсуждение новых возможностей региона в меняющемся мире. Мероприятия будут проходить в смешанном формате.