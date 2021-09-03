Гусейнов предложил поправки в федеральный закон о муниципальном жилье

Первый замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед ﻿Гусейнов предложил 44 поправки в федеральный закон.

По его мнению, изменения позволят российским субъектам без проведения конкурсных процедур покупать муниципальное жилье. С помощью поправок снизятся риски, связанные с возможной покупкой жилплощади инвестором с последующей перепродажей по завышенной стоимости, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Восточный экономический форум (ВЭФ) 2021 года проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. Главной темой мероприятия является программа «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В течение нескольких дней вместе с основным мероприятие будет также проводится Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор» и выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором ВЭФ является Фонд Росконгресс.