Крупнейший газохимический комплекс построят в Амурской области

Строительством крупнейшего в мире газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена занимается «СИБУР Холдинг».

Завод возведут на территории Амурской области, ориентировочная стоимость строительства составит около 11 миллиардов долларов. На него уйдет около 240 тысяч тонн, что эквивалентно 33 Эйфелевым башням, заявил управляющий директор «СИБУР» Алексей Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Одного только металла потребуется порядка 240 000 тонн — это 33 Эйфелевых башен», — приводит его слова корреспондент «Политики сегодня».

О строительстве Амурского ГХК стало известно еще в прошлом году. Финансирование проекта частично готова взять на себя государственная корпорация ВЭБ.РФ. Завершить работы планируется в 2024–2025 годах.