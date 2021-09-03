«Урбанистический импульс»: Сабитов рассказал о планах развития Находки

Генеральный директор АО «Химпроект» Николай Сабитов выступил на Восточном экономическом форуме. Слушателям он рассказал о строительстве градообразующего предприятия в Находке.

Правительство Приморья, администрация Находкинского городского округа и АО «Находскинский завод минеральных удобрений» договорились о социально-экономическом развитии района. Документ был подписан в рамках VI Восточного экономического форума.

«Раньше Находка была известна, как рыбная столица Советского Союза, а теперь это город угольной пыли. Для того, чтобы переломить тенденцию, мы инициируем привлечение инвестиций в социальную жизнь города. Мэр видит в этом мощный урбанистический импульс», — передает слова Сабитова корреспондент «Политики сегодня».

Согласно словам генерального директора АО «Химпроект», в Находке планируют создать трекинговые маршруты по сопкам, Курортный проспект и спортивные объекты. Соглашение будет действовать до конца 2030 года.