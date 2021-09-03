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Мутко оценил перспективы по преобразованию Владивостока

Мутко оценил перспективы по преобразованию Владивостока

Системный подход позволил бы серьезно преобразить Владивосток. Об этом заявил генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он выступил на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Мутко на сессии «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?» оценил красоту города и перспективы его развития, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Владивосток — красивейший город, дух захватывает, а сколько можно было бы сделать, если бы системно подойти. Но пока это город автомобилей», — заявил Мутко.

Первый замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов ранее в ходе этой же сессии отчитался о количестве жилья на Дальнем Востоке и его стоимости. Он рассказал о проблеме, с которой могут столкнуться власти при увеличении темпов строительства.