Гусейнов озвучил детали возведения города Спутник на Дальнем Востоке

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики начинает обсуждать принципы и архитектуру застройки города Спутник, заявил первый замминистра ведомства Гаджимагомед Гусейнов.

Подробнее о возведении нового города, который территориально будет располагаться между Владивостоком и Артемом, представитель министерства рассказал в рамках сессии «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала» на Восточном экономическом форуме. По его словам, для постройки Спутника также будет создана экспертная группа.

«Первый этап — 2,5 млн квадратов для более чем 50 тысяч человек», — передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Гусейнова.

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная тема деловой программы – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс.