Белозеров: РЖД модернизирует производственные мощности на Дальнем Востоке

РЖД продолжает работу над развитием инфраструктуры на Дальнем Востоке. О реализации проекта Восточный полигон рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров.

Сейчас можно наблюдать активное развитие Дальнего Востока, отметил Белозеров. Однако старые производственные мощности уже не справляются, в связи с чем РЖД направила свои силы на модернизацию.

На сегодняшний день в компании работают три тысячи специалистов, все строительные работы проводятся с учетом сохранения экологии, пояснил Белозеров в ходе сессии «Новые звезды Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В РЖД уже работают 3000 специалистов, которые занимаются проектированием строительства с точки зрения экологии, для нас это очень важно», — цитирует гендиректора РЖД корреспондент «Политики сегодня».

Модернизация Восточного полигона железных дорог является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов России. До 2035 года пропускную способность Восточного полигона планируется расширить до 240 млн тонн.