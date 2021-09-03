Гендиректор РЖД Белозеров указал на необходимость развития БАМ

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. На сессии «Новые звезды Дальнего Востока» выступил гендиректор РЖД Олег Белозеров и рассказал о важности развития БАМ.

Байкало-Амурская магистраль является железной дорогой в Восточной Сибири. Ее протяженность составляет 4,3 тысячи километров. Модернизация БАМа и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

«Помню комсомольские стройки, сам хотел поехать. Раньше говорили, что БАМ никому не нужен, но сейчас мир изменился. Пропускной способности не хватает в разы. Нужно развивать», — передает слова Олега Белозерова корреспондент «Политики сегодня».

VI Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Основной темой деловой программы является обсуждение «Новых возможностей Дальнего Востока в меняющемся мире». Кроме основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и «ВЭФ Юниор».