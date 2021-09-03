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Гендиректор РЖД Белозеров указал на необходимость развития БАМ

Гендиректор РЖД Белозеров указал на необходимость развития БАМ

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. На сессии «Новые звезды Дальнего Востока» выступил гендиректор РЖД Олег Белозеров и рассказал о важности развития БАМ.

Байкало-Амурская магистраль является железной дорогой в Восточной Сибири. Ее протяженность составляет 4,3 тысячи километров. Модернизация БАМа и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

«Помню комсомольские стройки, сам хотел поехать. Раньше говорили, что БАМ никому не нужен, но сейчас мир изменился. Пропускной способности не хватает в разы. Нужно развивать», — передает слова Олега Белозерова корреспондент «Политики сегодня».

VI Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Основной темой деловой программы является обсуждение «Новых возможностей Дальнего Востока в меняющемся мире». Кроме основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и «ВЭФ Юниор».