Гусейнов предупредил о ловушке с новым жильем на Дальнем Востоке

Стоимость квадратного метра в жилых домах на Дальнем Востоке значительно выросла, заявил первый замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Это произошло из-за увеличения спроса в результате введения Дальневосточной ипотеки под два процента. С соответствующей речью Гусейнов выступил на сессии «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Эту болезнь нельзя избежать. А вот сгладить, снивелировать — это наша задача. Мы можем попасть еще в одну ловушку. Мы начнем много строить и у нас появится проблема в стоимости строительных материалов. Нужно предлагать решения», — заявил замминистра.

Он также привел статистические данные по количеству жилья в регионе, на который приходится всего три процента от общего объема по России. В 2020 году на Дальнем Востоке насчитывалось 2,5 миллиона квадратных метров, за год этот показатель увеличился до 2,8 миллиона «квадратов». В 2024 году власти региона планируют увеличить количество доступного жилья до 3,3 миллиона квадратных метров.