На телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей-3: Возвращение»

Россияне посмотрели третью часть киносаги о российском социологе. Премьерный показ остросюжетного боевика «Шугалей-3: Возвращение» состоялся 2 сентября на телеканале НТВ.

В ближайшее время киноленту Михаила Вассербаума покажут в петербургских кинотеатрах. Съемки первого фильма «Шугалей» прошли в 2020 году. В картине были освещены преступления ливийских террористов. Так, радикалы из вооруженной группировки RADA похитили в Триполи российского ученого Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана весной 2019 года.

Наши соотечественники провели в плену полтора года. История их похищения в Ливии получила мировую известность благодаря экранизации. Россияне и зарубежные зрители посмотрели фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2». Россияне смогли вернуться из плена на родину благодаря широкой огласке в конце прошлого года.

Главную роль в киносаге сыграл известный российский актер Кирилл Полухин. Он сумел вжиться в образ ученого, на долю которого выпали тяжелые испытания в ливийском плену. Сиквел запомнился россиянам динамичным сюжетом, отличными спецэффектами и актерской игрой.

Киноманы ждали продолжения истории русского социолога. Интриги добавляли постеры к фильму. Так, в первом варианте Шугалей смотрел на Смольный собор, а во-втором зрителям намекнули, что его история еще не закончена. Так и произошло. Герой Полухина возвращается в Россию, но вскоре улетает в Африку. Там он должен спасти друга и разобраться в политических интригах, чтобы выжить.

Особой интриги добавил третий постер, на котором изображен прототип главного героя картины Максим Шугалей и один из персонажей фильма «Турист». В последней картине повествуется о событиях в ЦАР и российских инструкторах, обучающих правительственную армию Банги.

После просмотра «Шугалея-3» зрители похвалили актеров за прекрасную игру, режиссера и сценариста за закрученный сюжет, а певицу Татьяну Буланову за душевную песню «Твой путь домой». Петербуржцы смогут посмотреть картину Вассербаума на большом экране уже 9 сентября.