Чехия считает невозможным разрыв контактов с Россией

Невозможно «не иметь» отношений с Москвой в нынешнее время, и российско-американский саммит в Женеве подтвердил это. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Слова чешского министра появились в материале, обнародованном на официальном сайте министерства иностранных дел республики. По словам Кулганека, невозможность разрыва связей с Россией продемонстрировала не только июньская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии, но и визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель на минувшей неделе.

«Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами», — признал Кулганек.

Глава МИД Чехии также напомнил, что несмотря на непростую ситуацию в чешско-российских отношениях на сегодняшний день, многие страны не обрывали контактов с Москвой даже в более сложных ситуациях. Кулганек подчеркнул, что «ни прибалтийские государства, ни Польша» продолжали взаимодействовать с РФ, несмотря на более «острый характер» позиций.