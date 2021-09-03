Подлодки ТОФ начали переход с Балтики к месту постоянного базирования

Дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» выполняют переход с Балтики к месту своего постоянного базирования. Они являются частью проекта 636.3.

Маршрут суден пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал, рассказал источник ТАСС. Официально эту информацию в ОПК пока не подтвердили. Подлодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» Тихоокеанского флота были построены в Северной столице России. Их также спустили на воду на «Адмиралтейских верфях».

Недавно авторы американского издания Naval News оценили подводный потенциал России. По словам военных экспертов, субмарины РФ по своим характеристикам во много раз превосходят оппонентов из США. Соответствующий вывод специалисты сделали на основе сравнения подлодки «Ясень-М» и американской «Вирджинии».