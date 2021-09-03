Рар рассказал, какую роль Меркель сыграла в судьбе «Северного потока – 2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поняла, что США, пытаясь помешать проекту «СП–2», хотят разрушить российско-немецкий энергетический альянс. И именно поэтому она встала на защиту газопровода, а также развивала сотрудничество Москвы и Берлина в газовой отрасли.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Klymenko Time высказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о причинах активного противодействия строительству прямого газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря со стороны США, и о том, какую роль в реализации «Северного потока – 2» сыграла покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель.

По словам политолога, Вашингтон в первую очередь стремился разорвать энергетический альянс, который связывает Москву и Берлин на протяжении уже полувека, а также хотел наказать власти Германии за желание несмотря ни на что сотрудничать с Россией.

В то же время Рар прокомментировал мнение экспертов о том, что Соединенные Штаты якобы хотели убедить Европу покупать американский сжиженный природный газ, вместо российского топлива, поступающего по трубопроводу. По мнению немецкого политолога, эта версия вызывает сильные сомнения, так как подобный экономический проект изначально является провальным.

«Я думаю, американцы не были заинтересованы в развитии газового бизнеса и не пытались выдавить из-за этого российский газ из Европы, чтобы продавать свой. Конечно, это тоже сыграло свою роль. Просто "Северный поток — 2" стал политизированным символом отношений Германии и России. Если бы США разрушили этот символ, то энергетический альянс Германии и России действительно бы умер», — объяснил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Именно эту цель, по его словам, и ставили перед собой Соединенные Штаты Америки, а также страны Балтии, Польша и ряд других государств.

Но канцлер ФРГ Ангела Меркель разгадала истинные намерения американцев и встала на защиту «Северного потока – 2». Параллельно Меркель вела над развитием российско-германского сотрудничества в газовой отрасли. И теперь, когда стало ясно, что Россия достроит газопровод до окончания парламентских выборов в Германии, новому правительству ФРГ, каким бы оно ни было, придется считаться с «Северным потоком – 2».

«Она просто поняла, что Германию начинают прижимать, что ей пытаются навязать какую-то новую концепцию, поэтому она начала сопротивляться, в том числе и из гордости. В результате она как львица билась за реализацию проекта "Северный поток — 2"», — добавил политолог.

Евросоюз, отметил Рар, желая соблюсти собственные правила диверсификации поставок, пока не собирается заполнять новый российский газопровод на полную мощность. Но, если европейские страны испытают повышенную потребность в газе, Россия сможет поставлять необходимый объем голубого топлива по «Северному потоку – 2».

Федеральное агентство новостей /

«Если климатическая ситуация будет меняться, зимы будут становиться холоднее, Европе понадобится больше газа. И тогда в любой момент и "СП" и "СП–2" можно будет заполнить на 100% и качать газ в Европу», — заключил Александр Рар.

Напомним, накануне глава российского газового гиганта «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже в текущем году.