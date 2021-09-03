Sohu: Япония перенесла двойное унижение – от России и от США

Действия России и Соединенных Штатов Америки привели к тому, что Япония, которая в последнее время пытается вернуться на мировую политическую сцену, получила два мощных удара по своему самолюбию за одну неделю.

Об этом рассказывает китайское издание Sohu, отмечая, что первым унижением для Японии стало появление информации о проведении российскими военными учений на острове Итуруп, входящем в группу Курильских островов.

Япония считает Южные Курилы, в том числе и Итуруп, своими, называя их «Северными территориями». Москва со своей стороны отвергает территориальные претензии Токио.

Вторым унижением, которое пережила Япония в последние дни, стало известие о том, что военнослужащие США, расположенные на военной базе Футенма на острове Окинава, спустили в канализацию отработанную воду, содержащую большое количество токсичных веществ. Японские власти, узнав об этом, смогли лишь выразить «крайнее сожаление».

«Япония оказалась дважды униженной», – констатируют китайские авторы материала.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Как отмечается в статье, Соединенные Штаты Америки не считаются с интересами Японии и проявляют демонстративное неуважение к этой стране. Все это является результатом той политики, которую на протяжении долгих лет проводили японские власти, а значит Токио сам спровоцировал подобное отношение.