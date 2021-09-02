Фомин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы спины

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин покинул расположение национальной команды в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 из-за травмы спины, сообщили в РФС.

В пресс-службе национальной команды отметили, что решение об отправке Фомина в стан бело-голубых приняли тренерский и медицинский штаб сборной совместно с клубным врачом. В расположении московской команды полузащитник будет проходить дальнейшее лечение. Ближайшие матчи сборной России пропустит также голкипер Сергей Песьяков.

Даниилу Фомину 24 года, в действующем сезоне в составе «Динамо» он сыграл в шести матчах и смог отличиться четыре раза. В футболке национальной команды полузащитник провел четыре встречи.

Сборная России находится в группе H отборочного раунда чемпионата мира. Первую строчку турнирной таблицы занимает Хорватия, имеющая в запасе семь очков за пять матчей. Российские футболисты расположились на второй позиции, так же имея в арсенале семь очков, однако уступая хорватам по дополнительным показателям.