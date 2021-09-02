Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила оказание военной поддержки США Украине с помощью диабетику сахаром. Об этом она заявила во время брифинга.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам, что Соединенные Штаты направят Украине 60 миллионов долларов. По ее словам, средства пойдут на новый пакет американской военной помощи. Захарова сравнила этот случай с ситуацией, когда хозяин дома предлагает гостям добавить подсластить чай и ставит перед ними целую сахарницу, что в отдельных случаях может говорить о щедрости.

«Но только если этот человек, кому вы это предлагаете, не болен сахарным диабетом. А вы ему предлагаете сахара все больше и больше и убеждаете его, что, добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно», — добавила дипломат.

Захарова ранее призвала украинские власти руководствоваться интересами и волей своего народа, а не становиться орудием против России в руках США. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, в противном случае Киев может столкнуться с печальными последствиями, передает телеканал «360». Слабость руководства Украины однажды уже привела ее к потере собственных национальных устремлений, подчеркнула Захарова.