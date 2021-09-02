Основателя «Мужского государства» задержали на азербайджанской границе

Владислав Поздняков, основавший скандальное движение «Мужское государство», задержан при попытке пересечь границу с Азербайджаном. Об этом говорится в его соцсетях.

Сообщение о задержании Позднякова появилось в его Telegram-канале. Автор поста представился администратором аккаунта и уточнил, что инцидент произошел в четверг, 2 сентября. Обстоятельства и причины задержания он не уточнил.

«Здравствуйте всем. Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации не дать. Как что-то станет известно, мы опубликуем здесь», — говорится в сообщении.

Поздняков прославился сразу несколькими скандалами со своим участием. В прошлом году он инсценировал собственную смерть, распространив сообщение о его убийстве в своем подъезде. Однако уже через два дня сам Поздняков признался, что это было неправдой.

Руководство ресторанов «Тануки» ранее выступило за блокировку Telegram-канала Позднякова, так как он организовал травлю компании за рекламу с темнокожими людьми и символами ЛГБТ. В «Тануки» посчитали, что информация, публикуемая на странице «Мужского государства», является экстремистской и разжигает ненависть.