Первые итоги нацпроекта «Производительность труда» подвели в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, какого результате городу удалось достичь за время участия в федеральном проекте «Производительность труда».

Цель программы, которая была принята российским президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году, повысить эффективность и работоспособность сотрудников компаний и предприятий. Петербург стал одним из первых городов-участников национального проекта. К настоящему моменту в нем состоят 76 петербургских организаций.

Александр Беглов сообщил, что участвующие в программе компании снизили время производственного процесса на 39%, увеличили выработку на 31% и сократили объемы продукции, не прошедшей полный производственный цикл, на 36%. Политолог Дмитрий Солонников высоко оценил результаты принятой губернатором к реализации федеральной программы.

«То, что делает Александр Дмитриевич Беглов, без сомнения, позитивно для города. Большая производительность труда, большая эффективность предприятий повышают конкурентоспособность промышленности Петербурга», — приводит слова эксперта издание Невские Новости.

Солонников добавил, что такой проект должен вывести российскую экономику на новый уровень. С его помощью предприятия оптимизируют имеющиеся у них ресурсы и сделают их более эффективными. К тому же программа должна повысить объем налоговых поступлений в горбюджет и способствовать постепенному развитию компаний с высокотехнологичными производствами.