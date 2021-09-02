Врач Драпкина назвала болезнь, о которой пациенты узнают только после инфаркта

Многие люди после инфаркта или инсульта обнаруживают у себя другое серьезное заболевание, рассказала официальный представитель Минздрава России Оксана Драпкина.

Повышенное содержание холестерина в крови не совсем соответствует понятию «болезнь», однако это состояние несет значительные риски для здоровья. Согласно актуальной статистике, более 840 тыс. жителей России страдают от семейной гиперхолестеринемии, констатировала Драпкина.

Контроль за этим показателем необходимо осуществлять уже с 25 лет, поскольку повышенный уровень холестерина в крови может стать причиной развития атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний. Сидячий образ жизни и вредные привычки способствуют отложению вредного вещества на стенках сосудов, заключила врач.