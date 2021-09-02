Жители США не спешат выходить на работу даже после отмены пандемийных выплат

Нежелание жителей США выходить на работу привело к тому, что незанятыми на рынке труда остаются сейчас 5,7 млн вакансий.

Американские работодатели создали порядка 16,7 млн рабочих мест из 22 млн, которые были потеряны во время ограничений, связанных с пандемией, пишет ФАН. Однако представители бизнеса констатируют нехватку желающих занять вакансии, несмотря на то что пандемийные выплаты от государства прекратили выплачивать уже в нескольких штатах.

Эксперты высказывают мнение, что отказ граждан выходить на работу не всегда обусловлен материальными факторами. У американцев зачастую возникают трудности с обеспечением ухода за детьми. Высока степень страха заразиться от коллег вирусом. Одни надеются, что им попадется работа лучше, чем была до пандемии, другие, наоборот, не желают довольствоваться первой попавшейся вакансией, так как имеют многолетнюю успешную карьеру.

Многие уходят из традиционной работы на фондовую биржу или начинают заниматься спекуляцией с криптовалютой. Есть и те кто разуверился в капитализме и отказывается участвовать в «крысиных бегах».