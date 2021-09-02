Блогер из России рассказала, какие традиции соотечественников нравятся американцам

Русские традиции и обычаи порой кажутся иностранцам непривычными или смешными, однако есть и такие, которые приводят их в детский восторг.

Россиянка переехала в Нью-Йорк и начала вести блог об американцах и различиях в менталитете жителей двух стран. На своем канале «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен» блогер рассказала, какие русские обычаи особенно заинтересовали ее заграничных друзей.

«Американцы почти никогда не говорят тосты. Исключением можно считать какое-нибудь короткое слово вроде cheers», — заметила девушка.

Россиян, «толкающих» многословные и интересные тосты, иностранцы выслушивают с открытыми ртами. Хозяину дома или имениннику всегда приятно услышать теплые слова о себе или пожелания к празднику. Американцам эта русская привычка пришлась по душе, признается блогер.

Празднование Старого Нового года считается весьма странным обычаем, однако американцам нравится романтический настрой этой традиции. В этот вечер россияне даже в Америке зажигают свечи и загадывают желания.

Еще одна русская привычка понравилась американским друзьям россиянки. Она поведала им историю, как в кафе после трапезы выбросили в отходы съедобные тарелочки из сладкого теста. Блогер пояснила, что россияне бережно относятся к хлебу, не выкидывая даже засохшие корочки.

Креативность россиян также впечатляет американцев, они ассоциируют умение рукодельничать и мастерить что-то своими руками со сдержанностью и целеустремленностью.