Дерматолог посоветовала россиянкам менять все продукты в косметичке раз в три месяца

Любой уход за кожей лица необходимо полностью менять каждые три месяца, заявила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева.

Кожа имеет свойства привыкать к любой косметике, поэтому даже изначально подходящие для ухода продукты способны вызвать аллергию через несколько месяцев после начала использования. Акне, кожный зуд, шелушение и другие проблемы могут возникнуть по этой причине. Выбрасывать привычные продукты ненужно, рекомендуется временно заменить их на другие.

«Поэтому нужно периодически отдыхать от своей любимой линии. Потом к ней можно вернуться», — объяснила дерматолог в эфире телеканала «360».

Перед покупкой какого-либо средства для макияжа или ухода за кожей можно воспользоваться пробников. Так можно без особых затрат попробовать продукт и определить, насколько он подходит конкретному типу кожи, посоветовала Махнева.