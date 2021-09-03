Киевского политолога разочаровал визит Зеленского в Вашингтон

Поездка в США и наконец-то состоявшаяся встреча с американским президентом Джо Байденом позволила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому показать, что он «на коне», несмотря на то, что этот визит не принес Украине никаких существенных результатов.

Такое мнение в беседе с информационным порталом «ПолитНавигатор» высказал киевский политолог Александр Булавин, по словам которого визит в Вашингтон был для Зеленского, как свет в окошке.

«Сбываются его (Зеленского) мечты и его предсказания народу Украины по поводу того, что Украину не бросят и так далее. Кроме того, ему очень нужен этот визит потому что уже померкло в информационном поле 30-летие независимости Украины – всем понятно, что в связи с юбилеем руководству страны нечего сказать об успехах в экономике, росте благосостояния людей», — напомнил политолог.

А ведь именно для того, чтобы отвлечь украинский народ от внутренних проблем Зеленскому и нужны были масштабные мероприятия – военный парад на 30-летие независимости, «Крымская платформа» и этот визит в США.

Поездка в Америку должна стать доказательством того, что Зеленский «на коне», что с ним разговаривают, его слушают, его ценят.

«В первый день своего визита Зеленский посетил Пентагон. О его переговорах там сказать что-либо сложно, они были секретные, непонятна их цель. Подписан меморандум с Westinghouse о постройке атомных блоков, но это очень проблемная тема. Даже если эти блоки действительно будут построены, то само по себе появление новой технологии в атомной энергетике страны это всегда большой риск», — отметил политолог.

xaec.org.ua / Пресс-служба Хмельницкой АЭС

При этом Булавин напомнил, что ранее с ядерным топливом Westinghouse, которое пытались использовать в атомных блоках украинских АЭС, построенных еще в советское время, уже возникали проблемы. Также удивляет и сумма, которую Украина, согласно подписанному меморандуму, должна будет заплатить американской компании, потому, что у Украины таких денег нет.

«Если Украина еще возьмет огромный кредит, при том что у нее и так государственный долг уже достиг 92,5 миллиарда долларов, то как она будет отдавать эти деньги?», — задался вопросом украинский эксперт

В заключение же Булавин добавил, что нельзя назвать визит Украину в США успешным и значимым.

Global Look Press / Doug Mills

Напомним, ранее российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал встречу Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, на которой украинский лидер «выкатил» американскому коллеге счет на 277 миллиардов долларов, предложив Америке проспонсировать 80 проектов Украины. По словам Сатановского, озвученные Зеленским проекты и требования к Вашингтону, в то время, когда США сами испытывают серьезные трудности, связанные бегством из Афганистана и разрушительным ураганом «Ида», можно объяснить либо жадностью, либо глупостью украинского президента.