Sohu: непреклонная позиция Китая по Курильским островам поразила Японию

Четкая позиция Китая по Курильским островам неприятно поразила Японию, которая и предположить не могла, что Пекин в этом щепетильном вопросе публично встанет на сторону России. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что спор между двумя странами по Южным Курилам длится много лет, однако последнее время Токио резко усилил внешнеполитическую активность и в очередной раз заявил о своих притязаниях на так называемые «северные территории». Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны.

«Территориальный спор из-за Курильских островов длится много десятилетии, и за это время стороны так и не приблизились к разрешению ситуации», — посетовали китайские обозреватели.

В издании указали, что Курилы имеют удачное географическое положение, так как представляют собой естественную защиту для дальневосточных российских портов. Также возле их берегов водится очень много рыбы.

wikipedia.org / European Space Agency

При этом Япония считает эти территории своими, опираясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Нередко власти этой страны пытаются оказать политическое, экономическое и даже военное давление на своего давнего оппонента. К примеру, не так давно Токио раскритиковал крупные маневры российской армии в этом регионе.

Примечательно, что в споре по Курильским островах Японию открыто поддерживают США, которые, в свою очередь, ссылаются на специальный меморандум, направленный правительству Японии в 1956 году. В нем Вашингтон не признает никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над этими территориями.

При этом Китай традиционно сохраняет нейтральную позицию, однако на днях решил все-таки высказать свою точку зрения. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин считает разногласия по поводу Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и Китая.

«Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», — подчеркнул он.

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По мнению китайских экспертов, подобная реакция со стороны китайских властей неприятно удивила Японию, которая едва ли могла предположить такое развитие событий.

«Слова китайского дипломата означают, что КНР стал на сторону России в споре за Курильские острова», — констатировали в Sohu.

Теперь, продолжили аналитики, Токио вряд ли осмелиться делать замечания в сторону Москвы, ведь ее поддерживает могущественный союзник в лице Китая.

Ранее постоянный замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в ведомство, выразив протест в связи с посещением премьером Михаилом Мишустиным Курильских островов. В Москве подчеркнули, что глава кабмина самостоятельно решает, какие российские регионы ему посещать.