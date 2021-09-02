«Баффало» продлил контракт с Миттельдштадтом на три сезона

Американский нападающий Кейси Миттельштадт заключил трехлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз».

Информацию подтвердила пресс-служба «клинков». Миттельдштадт по новому контракту будет зарабатывать около 2,5 млн долларов за сезон. Американский форвард был задрафтован «Баффало» в 2018 году в первом круге под общим восьмым номером. Кейси Миттельштадт в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги провел 41 матч, в которых на свой счет записал 22 (10+12) очка.

Ранее стало известно, что главная звезда «Баффало Сейбрз» Джек Айкел может покинуть нынешнюю команду до начала регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Одним из основных претендентов на форварда считается «Нью-Йорк Рейнджерс».