Экс-защитник клубов НБА объяснил свой переход в петербургский «Зенит»

Бывший игрок ряда клубов НБА Шабазз Напьер, подписавший годичный контракт с петербургским «Зенитом», рассказал о мотивах продолжить карьеру в Европе.

Атакующий защитник, чьей последней командой в Национальной баскетбольной ассоциации был «Вашингтон Уизардс», считает Евролигу вторым по силе баскетбольным турниром мира после НБА.

«Все знают, что НБА — номер 1, а Евролига — номер 2. Говорят, что баскетбол в Европе и Америке отличается? По-моему, баскетбол везде одинаков. Если увижу принципиальную разницу, расскажу вам об этом», — приводит слова Напьера «РИА Новости».

Шабазз Напьер был задрафтован в 2014 году командой «Шарлотт Хорнетс» под общим 24-м номером. Атакующий защитник призван заменить ушедшего канадского лидера клуба с берегов Невы Кевина Пангоса.