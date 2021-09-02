Михеев объяснил, почему Гордон так сильно заинтересовался Моргенштерном

Причина, по которой украинский журналист Дмитрий Гордон заинтересовался Алишером Моргенштерном, заключается в том, что репер обладает сильным разлагающим влиянием на молодежь.

Такое мнение в эфире передачи «Соловьев LIVE» высказал политолог Сергей Михеев, комментируя откровения репера Алишера Моргенштерна в интервью украинскому журналисту о том, что он считает свою мать настолько привлекательной женщиной, что, если бы они не были родственниками, он хотел бы вступить с ней в интимную связь.

По словам Сергея Михеева, то, что Моргенштерн говорит о своей матери демонстрирует путь превращения человека в животное, и ни в каких кругах, даже самых криминальных, человек, позволяющий себе подобные высказывания, не заслуживает уважения.

«Для меня Гордон и Моргенштерн — набор букв, так как я не интересуюсь ни одним, ни другим. Но я считаю, что они вытащили самую грязь и сделали из нее "конфету"», — добавил политолог.

instagram.com / @gordondmytro

И очень характерен, по его словам, тот факт, что Дмитрий Гордон заинтересовался Моргенштерном. Украинский журналист оценил то разлагающее влияние на российскую молодежь, которое несет репер, и именно это его и привлекло.

«Гордон понимает, что через этого человека можно разрушить огромное количество мозгов, душ, внести внутреннее разрушение и разложение российской молодежи, поэтому он популяризирует Моргенштерна», — объяснил Михеев.

Посмотрев интервью Дмитрия Гордона, добавил Михеев, легко понять, кто является врагом России.

А в том, что касается репера Моргенштерна, все действительно определяет рынок. Но таких людей, как этот репер, кто-то искусственно поддерживает и раскручивает, уверен Михеев.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

«Ведь существует глобальное русофобское лобби внутри, где убеждены, что разрушение и самоидентификация, саморазложение — это и есть прямой путь к новому виду управления, которое будет упираться не на национальный суверенитет, а на совершенно другие системы лояльности, — рассказал эксперт. — Но тогда человек будет говорить, что он — не гражданин России, а клиент определенного банка или член определенного фан-клуба».

И для этого антироссийского лобби важно разрушить Россию изнутри. Поэтому оно сейчас и сосредоточило усилия на воспитании молодых людей, которым нравится Моргенштерн.

Эти люди, подчеркнул Михеев в заключение, умышленно разрушают Россию, и это и есть путь превращения человека в животное.