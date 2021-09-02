Число случаев заражений COVID-19 растет в Израиле, где привито почти все население

Вирусолог Алексей Аграновский и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснили, почему в Израиле растет число заражений COVID-19, несмотря на высокий показатель вакцинации.

Практически все население Израиля прошло вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, но число заражений вирусом не уменьшается, а наоборот растет. По мнению врача Аграновского, это связано с «дельта»-разновидностью COVID-19. У этого варианта инфекции более серьезные последствия, чем были у предыдущих штаммов.

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил доктор в беседе с «Лента.ру».

Иммунолог Владимир Болибок разделил мнение коллеги только в том, что рост заболеваемости связал с «дельта»-штаммом. Он предположил, что ситуация может развиваться таким образом еще и из-за снижения эффективности вакцин против COVID-19.