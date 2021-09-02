В Сеть «слили» базу данных жертвователей ФБК

На просторах Интернета появились персональные данные людей, которые, предположительно, жертвовали деньги запрещенному Фонду борьбы с коррупцией (ФБК1).

Согласно предварительным данным, в Сети были обнародованы персональные данные порядка 70 тысяч человек. В общий доступ попала такая информация, как ФИО, а также место прописки и работы того, кто пожертвовал свои деньги на работу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Несмотря на разглашение личных данных граждан, Леонид Волков продолжает призывать сторонников и дальше спонсировать ФБК, передает ФАН. Однако он преднамеренно умолчал о том, что за финансовую помощь экстремистским организациям можно попасть под уголовную ответственность.

Данное преступное деяние предусмотрено статьей 282.3 УК РФ. Фигуранту может грозить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России