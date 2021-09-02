Захарова призвала мировое сообщество воздержаться от поставок оружия Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к международному сообществу, призвав воздержаться от поставок вооружения Украине.

Мировое сообщество должно добиться эмбарго на поставку оружия Киеву, заявила в ходе брифинга 2 сентября Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на Украине в настоящее время наблюдается потеря «в собственных национальных интересах», а также дисфункция страны. Захарова убеждена, что Вашингтон использует Киев в качестве «антироссийского орудия». По мнению официального представителя МИД России, в дальнейшем это может привести к крайне печальным последствиям.

Накануне президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве.