Украине стоит придерживаться собственных национальных интересов, а не руководствоваться волей американского истеблишмента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вашингтон использует КИев в качестве антироссийского орудия, считает дипломат. По словам Захаровой, это может привести к печальным последствиям.

«И последствия в данном случае я имею в виду для Украины», — сказала Мария Захарова.

Некоторые результаты уже можно наблюдать сейчас. В частности, Украина в угоду США потеряла собственные национальные интересы и историческую идентификацию, подчеркнула представитель МИД РФ. Украинским политикам пора начать руководствоваться интересами и волей своего народа, заключила Мария Захарова.