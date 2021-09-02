Миротворцы ООН забыли о своей миссии и занялись разграблением ресурсов в Центральноафриканской Республике. Сотрудники МИНУСКА эксплуатировали алмазную шахту под Босангоа.

ЦАР не относится к регионам с зеленой зоной. Добыча ресурсов в республике находится под запретом. Это прописано в Кимберлийском договоре. Однако сотрудников миротворческой миссии ООН это не остановило.

Они запустили контрабандный сбыт алмазов и добились, чтобы все преступные процессы протекали гладко. Действия представителей международной организации привели к пагубным последствиям для экономики региона. Несмотря на то, что в настоящее время ЦАР движется по пути стремительного развития, многие сферы пострадали в результате противозаконной деятельности членов МИНУСКА.

О преступлениях миротворцев стало известно благодаря расследованию журналистов из международной редакции Федерального агентства новостей. Полный текст работы опубликован на сайте издания. В нем указано десять примеров грабежа жителей республики западными государствами.