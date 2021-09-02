Шугалей подтвердил ликование афганцев после взлета последнего самолета США из Кабула

Обстановку в Афганистане после ухода американцев описал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ученый лично посетил Афганистан, чтобы выяснить положение дел в стране и пообщаться с местными жителями. По его словам, бежать из государства пытаются только обеспеченные люди, которые при президенте Ашрафе Гани занимали высокие должности. Для обычных людей Афганистан — это родина, из которой они не хотят выезжать.

Шугалей пояснил, что в анкете, которую он составил, люди со статусными должностями на вопрос «Если бы у вас сейчас была такая возможность, вы были бы готовы покинуть Афганистан?» отвечали «Да, готов».

«Подходишь к простым людям, они говорят: "Это наша родина, мы никуда не поедем". Вот они живут в нищете, но никуда уезжать не собираются», — объяснил социолог в комментарии для «Слово и Дело».

Также, по словам главы ФЗНЦ, афганцы радостно встретили новость об уходе Соединенных Штатов с их земли. Люди, которые с ним общались, жаловались на коррупцию со стороны США и их ставленников. Он отметил, что в Афганистане не наблюдается гуманитарной катастрофы или катастрофы беженцев.

«Все ждали, когда уйдут американцы. Настрой был четкий: уходите, когда мы сказали. Когда последний американский самолет взлетел, в стране было общее ликование…» — пояснил Шугалей.

После этого в местном Telegram-канале появилось сообщение: «Теперь наша страна свободная». В целом среди местных жителей наблюдалось позитивное настроение, подчеркнул он.