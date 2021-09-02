Медиагруппа «Патриот» и информационное агентство «СарИнформ» объявили о сотрудничестве

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о старте сотрудничества с саратовским информационным агентством «СарИнформ».

«СарИнформ» — информационное агентство, которое освещает актуальные события общественной и политической жизни Саратовской области. В новостной повестке издания — авторские материалы с комментариями экспертов. Глава Медиагруппы «Патриот» подчеркнул, что рад появлению нового партнера.

«Медиагруппа "Патриот" продолжает свое региональное развитие на высоком качественном уровне. Уверен, что наше сотрудничество с ИА "СарИнформ" будет плодотворным и продолжительным», — приводятся слова Николая Столярчука на официальном сайте Медиагруппы «Патриот».

О старте сотрудничества высказался главный редактор «СарИнформ» Алексей Письменный. Он отметил, что основной задачей информационного агентства является быстрое и доступное информирование читателя.