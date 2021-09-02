Киевский суд продлил Медведчуку домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде заключения под домашний арест сроком на два месяца.

Согласно постановлению суда, руководитель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) пробудет под круглосуточным домашним арестом до 31 октября текущего года.

Политик обвиняется в государственной измене, а также в нарушении законов и обычаев войны. Медведчуку грозит пожизненное заключение.

Согласно данным следствия, политик вел активную «антиукраинскую деятельность», передавая российским властям информацию, представляющую собой гостайну. Сам же Медведчук уверен, что такие обвинения были выдвинуты в связи с его несогласием с курсом действующего президента Владимира Зеленского.