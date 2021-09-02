Губернатор Камчатки Солодов пообещал создать морские круизы на Сахалин

Приоритет в туристическом развитии Камчатки будет отдаваться круизным путешествиям. Об этом в интервью «Политике Сегодня» заявил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, это наиболее перспективное направление для полуострова, окруженного сразу двумя морями и Тихим океаном.

«В ближайшие годы такие программы, как круизы из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск через Курильские острова или небольшие морские прогулки малым прогулочным флотом, будут одним из основных направлений в развитии», — поделился Солодов.

Губернатор также напомнил о программе «Три вулкана», в рамках которой к 2023 году на Камчатке будет построен круглогодичный курортный парк в районе Мутновской, Вилючинской и Горелой Сопок.

По словам собеседника «ПС», проект обеспечит доступ к главным природным достопримечательностям региона «без дорогих вертолетных перевозок». Кроме того, для привлечения туристов в Петропавловске-Камчатском сейчас прорабатывают чартерные программы с крупнейшими авиаперевозчиками России.