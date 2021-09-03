Филькина грамота. Меморандум с США грозит Украине кабалой и «колониальным поглощением»

Новость о том, что президент США Джо Байден все-таки примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома пусть и не 31 августа, а 1 сентября, оттянула на себя все внимание мировых СМИ. Журналисты наперебой пытались найти ответ на главный вопрос — смогут ли лидеры двух стран, наконец, прийти хоть к какому-нибудь результату.

Как и ожидалось, на переговорах стороны в очередной раз выступили против строительства «Северного потока — 2», обсудили важность сохранения газового транзита через Украину, а также договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

Впрочем, никаких особых подвижек по щепетильным для Украины вопросам так и не наметилось. По словам Зеленского, американская администрация не стала озвучивать сроки по вступлению страны в НАТО, равно как и не ответила на предложение Киева поучаствовать в урегулировании конфликта в Донбассе.

Global Look Press / Doug Mills

Однако из-за ажиотажа вокруг многострадальной встречи двух лидеров в тени остался первый день визита Зеленского в Вашингтон 31 августа, в ходе которого он, в том числе, встретился и с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Там же присутствовал ее украинский коллега Герман Галущенко.

Переговоры завершились подписанием крайне важного для Украины соглашения между компаниями «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и еще четырех блоков на территории страны. За торжественным событием наблюдал и сам Зеленский, стоявший за спинами министров в гордом одиночестве.

«Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов», — с восторгом написал глава государства в Twitter.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Эксперты убеждены, что двусторонний меморандум обернется для Киева настоящей кабалой и лишь ускорит процесс его «колониального поглощения» западными корпорациями.

energoatom.kiev.ua / ГП «НАЭК «Энергоатом»

Филькина грамота

Как уточнили в Офисе президента Украины, меморандум о взаимопонимании подписали глава «Энергоатома» Петр Котин и исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман. Соглашение предполагает привлечение технологий американской фирмы для строительства ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

«Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около 25 миллиардов долларов — без учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления», — пояснили в киевской администрации.

Примечательно, что до этого схожий документ о постройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС был подписан с российской госкорпорацией «Росатом», однако в сентябре 2015 года Украина его денонсировала. В свою очередь Москва неоднократно заявляла о своей заинтересованности в проекте и даже успела выполнить все обязательства по предварительному соглашению.

xaec.org.ua /

После этого в украинском министерстве энергетики неоднократно заявляли о необходимости строительства трех атомных энергоблоков, которые должны были заменить старые системы на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

В том, что Украина действительно нуждается в пяти новых энергоблоках, сомневаться не приходится. Куда более спорный вопрос — откуда взять средства на этот масштабный проект, который по своей сути даже не является полноценным контрактом.

Новое соглашение — это не более чем декларация о намерениях, которая не закрепляет какие-либо юридические обязательства сторон, заявил порталу RuBaltic сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он напомнил, как в 2020 году Украина подписала письмо о намерениях с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, которое предполагало поставки сжиженного природного раза из США. Однако о дальнейшей судьбе этого проекта до сих пор неизвестно.

«Это научная фантастика. Я совершенно не представляю, откуда возьмутся деньги. И как это все будет работать? Мы ведь говорим о советских атомных электростанциях, там работают люди, обученные в наших вузах. Здесь очень много вопросов возникает», — приводит портал слова Марунича.

wikipedia.org / Дьяков В. Л.

Ненадежное партнерство

Такой же «космической» выглядит и сумма соглашения — $30 млрд, констатировал эксперт. По его словам, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС составит 72 млрд гривен, а это менее $3 млрд. В свою очередь Westinghouse предлагает построить пять энергоблоков по $6 млрд за каждый.

И все бы ничего, если бы не криминальное прошлое, настоящее и, вероятно, будущее самой компании на родине. В США фирма по-прежнему возводит два энергоблока, строительство которых должна была завершить еще четыре года назад, а против ее руководства возбуждены уголовные дела.

Кроме того, не так давно руководство предприятия объявило себя банкротом, вследствие чего у нее поменялись собственники. Теперь она специализируется на поставках ядерного топлива, а не на строительстве реакторов. Это означает, что энергоблоки могут быть построены и не американцами вовсе, а, к примеру, китайцами.

Prt Scr youtube.com / Thinklogical, A Belden Brand

Финансовые трудности переживает и «Энергоатом», общий долг перед которым за отпущенную электроэнергию составляет около 20 млрд гривен (примерно $741 млн).

Политолог Владимир Корнилов убежден, что Украине стоит забыть о каких-либо вложениях со стороны фирмы-банкрота, поскольку $30 млрд, которые «составляют практически весь годовой бюджет» страны, придется заплатить именно Киеву.

«О каких "инвестициях" от банкрота может идти речь? То есть тот меморандум, который подписан в присутствии Зеленского, предусматривает, что это Киев должен где-то найти и заплатить американской фирме 30 миллиардов, а не наоборот. Но Зеленского такие подробности не волнуют», — написал эксперт в статье РИА Новости.

При таком неутешительном раскладе энергетический проект, вызывающий столько восторга у украинских политиков, рискует оборваться еще на этапе поиска источника финансирования, констатировали в RuBaltic.

xaec.org.ua / Пресс-служба Хмельницкой АЭС

«Колониальное поглощение»

По мнению Марунича, подписанный между странами меморандум больше похож на «пиар-ход», призванный отвлечь внимание от совершенно «провального» визита Зеленского в Вашингтон.

Ведь вопрос по «СП-2» был решен еще на встрече Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель без участия украинского лидера, а о невозможности вступления Украины в НАТО и ЕС в ближайшее время не раз заявлял коллективный Запад.

«Дабы нивелировать масштабы “зрады”, Зеленскому нужно показать хоть какие-то конкретные результаты своего визита в США. Одним из “результатов” стало подписание меморандума с Westinghouse. Политики в этом событии явно больше, чем экономики», — заключили на портале.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько выразил мнение, что это соглашение станет продолжением «колониального поглощения Украины» западными корпорациями, которые не так давно получили доступ к украинским землям и предприятиям.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Долгое время на Украине все принадлежало олигархам и финансово-промышленным группировкам. Но сейчас в условиях стагнации мировой экономики, схлопывания рынков и их переполнения западные корпорации будут эту собственность отбирать. Зеленский может им помочь, потому что он не является ставленником олигархов, как это ни парадоксально. Он просто послушная марионетка Запада, который продает все, что на Украине осталось интересного», — рассуждает собеседник издания.

Однако в истории с американской Westinghouse есть ряд неясных подробностей, признал Безпалько. Фирма, будучи «перманентным банкротом», едва ли имеет на своих счетах заявленные $30 млрд.

«И непонятно, каким образом она может строить или достраивать энергоблоки на советской АЭС. Она же не строит энергоблоки советского дизайна. Может, это повод к тому, чтобы из украинского бюджета выделить и освоить деньги как государственным структурам Зеленского, так и американской фирме. А в реальности никакие энергоблоки построены так и не будут», — подытожил эксперт.

О том, как прошли переговоры Зеленского и Байдена в Белом доме, читайте в нашей статье.