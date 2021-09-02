Глава Камчатки Солодов анонсировал открытие аэропорта Елизово в 2023 году

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Елизово на Камчатке завершиться в 2023 году. Эту информацию корреспонденту «Политики Сегодня» подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Это частный проект, в который инвестируется порядка 14 млрд рублей. Это создаст дополнительные транзитные перспективы. В особенности для транзитного пассажиропотока, который может быть осуществлен на Камчатке через пересадочные возможности между Американским и Азиатским континентом», – заявил глава Камчатки.

Открытие нового терминала обеспечит Дальнем Востоку еще один крупный воздушный логистический хаб, подчеркнул собеседник «ПС». Также Солодов анонсировал развитие Авачинской бухты и возрождение судостроения в регионе.