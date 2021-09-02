Политолог Киреев объяснил, почему «Шугалей-3» будет интересен российским зрителям

Политолог Владимир Киреев высказался о фильме «Шугалей-3», премьера которого состоится на телеканале НТВ.

Третья часть картины о попавшем в плен ливийских боевиков социологе Максиме Шугалее выйдет на экраны 2 сентября. События фильма перенесут зрителей в Россию, куда Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном вернется спустя почти два года. В разговоре с журналистами Федерального агентства новостей политолог Владимир Киреев назвал премьеру картины «большим событием» для отечественного кинематографа и рассказал, почему фильм будет интересен зрителям.

«Очень часто подобные картины отрабатывают госзаказ. Они не предполагают вызывать у зрителя реальный интерес. Серия «Шугалей» же работает по другому принципу. Эти картины хотят установить с зрителем особый, прямой контакт. Это свежая волна не только для кинематографа, но и для всей общественной жизни», — заявил он.

Киреев убежден, что третья часть картины о социологе выдержана в достойном кинематографическом стиле. По его мнению, в России таких фильмов сейчас крайне немного. Премьера «Шугалея-3» состоится на канале НТВ в 23:50 по московскому времени.