Захарова осудила США за гибель мирных жителей в Кабуле

Неизбирательное применение силы в Афганистане со стороны американских военных вызывает в России только осуждение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что перед окончательным выводом военных из страны, военнослужащие ВС США нанесли удар по Кабулу.

«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции — это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей», — указала Захарова.

По мнению дипломата, миссию США и НАТО в Афганистане можно назвать провалом и катастрофой, так как многие проблемы местного населения — терроризм, наркотрафик, низкий уровень жизни — не только сохранились, но и усугубились.