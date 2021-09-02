Россия рассмотрит признание властей Афганистана после формирования правительства в Кабуле

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на вопрос о признании Россией властей Афганистана.

Этот тема будет рассмотрена российской стороной только после образования правительства в Кабуле, уточнила дипломат. Захарова добавила, что РФ выступает за формирование нового состава руководства в Афганистане. В команде должны быть представлены все политические силы исламской республики. Кроме того, в нее нужно включить и национальные меньшинства региона, отметила официальный представитель МИД.

Ранее члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщили, что объявят состав нового кабинета министров 3 сентября. Женщин-министров в республике не будет. Однако им будут доступны должности в полиции и сфере судебной деятельности, рассказали радикалы.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации