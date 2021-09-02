«Даже я не понял»: замглавы Минфина РФ поделился опытом общения с мошенниками

Замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев рассказал о новой мошеннической схеме. Злоумышленники попытались обмануть его на сайте объявлений о купле-продаже, передает РИА Новости.

Моисеев объяснил, что столкнулся с аферистами, когда хотел продать старую детскую кроватку:

«Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество».

Он добавил, что на самой площадке объявлений есть предупреждение о возможных происках мошенников.

Также, по словам Моисеева, злоумышленники уже обзвонили всех его родственников, включая родителей. На фоне такой «атаки» аферистов замглавы посетовал, что в зоне риска подобных уловок остаются пожилые люди, которых легко напугать и обмануть.

Федеральное агентство новостей /

Ранее эксперты пришли к аналогичному мнению, что самыми частыми жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста. В числе наиболее распространенных видов обмана — ложные звонки от имени сотрудников банка и сообщения о выигрыше в лотерею.