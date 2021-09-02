Офицер запаса Головатюк указал на «блеф» Америки в истории с самолетами F-35

Новая «страшилка» для России была описана в журнале The National Interest: она имеет отношение к самолетам F-35.

Оказалось, что их можно объединить в единую глобальную сеть — и данная сеть станет «козырем» против России, сообщает издание PolitOnline. Данные приводит в своей статье автор NI, аналитик Крис Осборн. Он сообщает, что объединить можно как те F-35, которые имеются у США, так и те из них, которыми располагают союзники стран НАТО. В этом случае, по мнению Осборна, такой вариант действий будет эффективным ответом на создание российского Су-57 и позволит сдержать «российскую агрессию».

«Способность самолёта обмениваться информацией и поддерживать наземные силы с воздуха в корне меняет уравнение сдерживания. Эта мощная комбинация — дилемма, над которой России придётся крепко призадуматься, если она вдруг затеет какое-либо нападение на Восточную Европу», — пишет аналитик.

Какие проблемы могут возникнуть у России с сетью из F-35, описанной Осборном? Свое мнение по этому поводу высказал Андрей Головатюк, офицер в запасе, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, кандидат политических наук.

Головатюк заявил, что каждый фантазер придумывает различные проекты, но на такие проекты нужны как деньги, так и возможность.

«Создание любой глобальной сети противодействия — это очень большие деньги, очень большие средства. Необходимо чёткое научное обоснование, в том числе — практического применения. Авиация — очень сложная структура, сложная система управления, обеспечения. Поэтому я думаю, что это блеф и какие-то политические заявления», — рассказывает Головатюк.

Однако даже если деньги и возможности найдутся – Россия, считает эксперт, с легкостью преодолеет подобные системы.